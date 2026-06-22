Δικηγόροι αποδήμων μετά την καταδίκη Ασημακοπούλου: «Μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου»

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, για την πολύκροτη υπόθεση της παράνομης διαρροής των e-mail απόδημων Ελλήνων κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2024.

Το δικαστήριο επέβαλε και στους τέσσερις ποινές φυλάκισης από 8 έως 20 μήνες με τριετή αναστολή. Συγκεκριμένα, η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, και ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν από την κατηγορία του υπηρεσιακού απορρήτου, αλλά κρίθηκαν ένοχοι για την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αναφέρει το Orange Press Agency.

Ασημακοπούλου - Δικηγόροι αποδήμων: «Μια καλή μέρα για το κράτος δικαίου»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, συνήγοροι των αποδήμων Ελλήνων εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την απόφαση, αφήνοντας και αιχμές για όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: Εξετάζεται «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου: Στόχος τιμή υψηλότερη από τα 4,73 ευρώ το κιλό

Ο δικηγόρος των αποδήμων, Βασίλης Σωτηρόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Έχουμε την πρωτόδικη καταδίκη τεσσάρων προσώπων, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων, των email, 25.500 συμπολιτών μας, αποδήμων, που γράφτηκαν για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Έχουμε λοιπόν μία πρωτόδικη καταδίκη με ποινές φυλάκισης, φυσικά με αναστολή. Φυσικά περιμένουμε την έφεση. Δεν τελείωσε αυτός ο αγώνας. Συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στον δεύτερο βαθμό.

Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό Δημόσιο.

Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι, αφού η δικαιοσύνη δεν ενέδωσε σε διάφορες πιέσεις που ακούσαμε ότι αναπτύχθηκαν κατά το στάδιο από την εισαγγελική πρόταση μέχρι και τη δημοσίευση της σημερινής ποινικής απόφασης, και συνεχίζουμε. Έχω μιλήσει με απόδημους. Είναι μεγάλη η οργή που υπάρχει ακόμα και τώρα για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και σαφέστατα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το αίτημά τους και στη συνέχεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος Θωμάς Στάικος, ο οποίος υπογράμμισε τη δημοκρατική διάσταση της απόφασης και κατήγγειλε τη στάση κορυφαίων υπουργών:

«Σήμερα τελείωσε σε πρώτο βαθμό η ποινική αξιολόγηση της μεγαλύτερης διαρροής προσωπικών δεδομένων που έγινε ποτέ από το ελληνικό Δημόσιο και η απόφαση ήταν μία καλή απόφαση για τους αποδήμους.

Διαβάστε ακόμα: Γαστούνη: Προθεσμία για να δώσει γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη, που σκότωσε το σκυλάκι

Θέλω να κάνω μία επισήμανση. Πράγματι, είναι θέμα δημοκρατίας όταν συμπολίτες μας δίνουν τα προσωπικά δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αυτά να μην διαρρέουν, να μην γίνεται παράνομη επεξεργασία για τελείως διαφορετικό σκοπό.

Αυτό είναι το πραγματικό θέμα δημοκρατίας, το οποίο εξετάστηκε σήμερα, επειδή τέθηκε και αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούν να έχουν διαφορετική ποινική μεταχείριση από τους απλούς πολίτες.

Και τέλος, επιτρέψτε μου να πω, η εισαγγελική πρόταση έγινε την Τρίτη. Η απόφαση βγήκε σήμερα. Στο ενδιάμεσο υπήρξε, υπήρξαν δηλώσεις ενός πολυπράγμονα υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι ανέφεραν ως επιχείρημα ότι δεν θα 'πρεπε να καταδικαστούν οι σημερινοί κατηγορούμενοι με τη δική τους επιχειρηματολογία. Όμως είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά, εν αναμονή δικαστικής απόφασης, να γίνεται σχολιασμός εισαγγελικής πρότασης.

Είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά και αυτό να γίνεται από υπουργούς. Σας ευχαριστώ».