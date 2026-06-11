«Δημήτρη, morto»: Μάρτυρας - κλειδί «σπάει» τη σιωπή του για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης του διπλού φονικού μητέρας και γιου στο Αίγιο, και ένα πρόσωπο «κλειδί» ίσως ρίξει φως στην υπόθεση. Ο λόγος, για τον γείτονα και φίλο του Ιταλού κατηγορουμένου.

Ο άνδρας ήταν αυτός που κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, αφού τον φώναξε ο Ιταλός κατηγορούμενος, και αντίκρισε μέσα σε λίμνη αίματος την 54χρονη και τον 26χρονο.

Μιλώντας στο Mega, περιέγραψε την στιγμή που είδε τα θύματα: «Αρχίζω και φωνάζω Μαρία, Ολύμπιο! Αυτός ήταν δίπλα μου (o Ιταλός) και μου λέει Δημήτρη morto».

«Ήμουν στο Αίγιο για προσωπική μου δουλειά. Πέρασα από δω, γύρω στις 11:00. Δεν υπήρχε τίποτα. Συνήθως κοιμόντουσαν. Αρκετές φορές σηκωνόντουσαν και λίγο αργά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου. Γύρω στις δώδεκα παρά τέταρτο. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε στα Ιταλικά, “Δημήτρη, γρήγορα, σπίτι”. Πριν φτάσω στο σπίτι του, είχα ξανά μια κλήση. Ήταν πάλι ο Μάρκος. Σηκώνω το τηλέφωνο και μέχρι να του πω ότι είμαι εδώ, είχα φτάσει σπίτι του.

«Έφερε το κλειδί του σπιτιού, άνοιξε, μπήκα μέσα. Ανεβαίνω σε ένα μπαλκονάκι. Αυτός ωρυόταν. Ρωτούσα πού είναι ο Ολύμπιος αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ωρυόταν» ενώ σε άλλο σημείο της περιγραφής του σημείωσε ότι: «Αρχίζω και φωνάζω “Μαρία! Μαρία!” πολύ δυνατά μήπως δω κάποια κίνηση. Αμέσως μετά φώναζα “Ολύμπιε!”. Δεύτερη και τρίτη φορά που φώναξα το όνομα του Ολύμπιου, ο Ιταλός ήταν δίπλα μου και μου είπε “Δημήτρη, morto”», επανέλαβε.



Αίγιο: O γείτονας του Ιταλού περιγράφει τι αντίκρισε στο δωμάτιο του Ολύμπιου

Ο μάρτυρας στη συνέχεια, περιέγραψε τι αντίκρισε στο δωμάτιο του Ολύμπιου.

«Μπαίνοντας μαζί και προχωρώντας σχεδόν δίπλα, στο διάδρομο φάτσα ήταν η πόρτα του δωματίου του παιδιού. Ήταν μισάνοιχτη.

Την έσπρωξα λίγο, αλλά δεν άνοιγε γιατί από την πίσω μεριά διαπίστωσα μετά πως ήταν η Μαρία. Βάζοντας το κεφάλι, επειδή δεν είχε φως, είδα στο κρεβάτι ότι ήταν το παιδί με μια κουβέρτα σκεπασμένος μέχρι πάνω. Είδα πίσω από την πόρτα και ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά και κάτι σαν κηλίδες αίμα και είδα πως πίσω από την πόρτα ήταν η Μαρία», είπε για το διπλό φονικό.

