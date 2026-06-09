Διπλό φονικό στο Αίγιο: Αμυχές στα χέρια του 65χρονου από πάλη - Εξετάζεται κηλίδα αίματος σε μπλούζα

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες των αστυνομικών αρχών γύρω από τη στυγερή διπλή δολοφονία που συγκλονίζει το Αίγιο.

Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ύποπτο για τον θάνατο της ίδιας και του 26χρονου γιου της.

Μέχρι στιγμής, ο 65χρονος δεν έχει ομολογήσει και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, παρά τα στοιχεία που έρχονται στο φως.

Το χρονικό του εγκλήματος και το μένος του δράστη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο 26χρονος γιος δέχτηκε πρώτα πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στην περιοχή της κοιλιάς. Η 54χρονη μητέρα φαίνεται πως μπήκε στον χώρο αργότερα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι η γυναίκα έφερε αμυντικά τραύματα και δέχτηκε περίπου 15-20 μαχαιριές, γεγονός που υποδηλώνει το έντονο μένος του δράστη και επιβεβαιώνει ότι η άτυχηγυναίκα πάλεψε μαζί του πριν χάσει τη ζωή της.

Η συμπεριφορά του υπόπτου και τα ευρήματα στον χώρο

Η προσοχή των αστυνομικών στράφηκε άμεσα στον 65χρονο Ιταλό, εξαιτίας της συμπεριφοράς του, των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε, αλλά και της κατάστασής του. Ακόμη και επτά ώρες μετά την προσαγωγή του, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha..

Παράλληλα, στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ενώ η οσμή χλωρίου ήταν εξαιρετικά έντονη.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπάθησε να απολυμάνει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος, έχοντας πλύνει το σπίτι.

Τα κρίσιμα πειστήρια και οι έρευνες των εργαστηρίων

Στον χώρο της τραγωδίας εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος, το οποίο ανήκε στην οικογένεια της 54χρονης και συγκεκριμένα στον πατέρα της. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι φυτεμένο σε γλάστρα της πίσω αυλής.

Ένα ακόμη εύρημα που θεωρείται ότι «δένει» την υπόθεση εντοπίστηκε στην αυλή, όπου είχε προηγηθεί πλύσιμο ρούχων που ήταν απλωμένα σε σχοινί.

Οι Αρχές διέκριναν μια κηλίδα αίματος σε μια μπλούζα, η οποία εστάλη κατεπειγόντως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να ταυτοποιηθεί αν ανήκει σε κάποιο από τα δύο θύματα.

Τέλος, ο ιατροδικαστής εντόπισε αμυχές στα χέρια του 65χρονου υπόπτου, οι οποίες εκτιμάται ότι προέρχονται από την πάλη που έδωσε η 54χρονη μαζί του.