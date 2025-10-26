Δημογλίδου για τον θάνατο της 16χρονης: «Κλειδί» οι τοξικολογικές – Νέες μαρτυρίες από την παρέα της

Για τη σφράγιση της επιχείρησης στο Γκάζι μετά το θάνατο της 16χρονης κοπέλας μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου εξήγησε ότι η διαδικασία ενεργοποιήθηκε άμεσα: «Φυσικά και ο Δήμος ενημερώνεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ακολουθείται ποινική διαδικασία, ενημερώνεται ότι έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις και ότι έχει απασχολήσει για παραβίαση της νομοθεσίας.

Στη συνέχεια προχωρά στη σφράγιση άμεσα, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Όπως διευκρίνισε, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.

Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας

Απαντώντας για την αιτιολογία του σφραγίσματος, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε: «Από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ, και κατανάλωση αλκοόλ, δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους».

Διαβάστε ακόμα: Τουλάχιστον για 60 μερες κλειστό το μπαρ στο Γκάζι: «Σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ», λέει ο Δούκας

Η ίδια σημείωσε ότι η είσοδος ανηλίκων επιτρέπεται μόνο σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι οποίες δηλώνονται εκ των προτέρων σε ειδική πλατφόρμα, ώστε να υπάρχει αστυνομικός έλεγχος. «Φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ», υπογράμμισε.

Παράλληλα, στάθηκε στην ευθύνη των ιδιοκτητών: «Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων.

Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ».

Τοξικολογικές εξετάσεις και πιθανές νέες διώξεις

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 16χρονης, η κα Δημογλίδου ανέφερε: «Οι τοξικολογικές χρειάζονται αρκετό χρόνο για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ… θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους για τα δείγματα που ελήφθησαν από το κατάστημα. «Από τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά.

Διαβάστε ακόμα: Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο αστυνομικός υπηρεσίας δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο - «Βράζει» ο Μπαλάσκας

Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση τίθεται ζήτημα έκθεσης σε κίνδυνο όλων των πελατών, όχι μόνο των ανηλίκων.

Οι καταθέσεις της παρέας της 16χρονης

Τέλος, αναφερόμενη στα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν μαζί με την άτυχη κοπέλα, η εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε: «Φυσικά και έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ».

Όπως πρόσθεσε, η αστυνομία έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλα περιστατικά αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο ίδιο κατάστημα.