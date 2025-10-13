Δημογλίδου για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα της τάξης και αυτό δεν αλλάζει»

Νέα οδηγία ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να περνά στην «αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκρπόσωπος της Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου τοποθετήθηκε για το θέμα διαβεβαιώνοντας ότι: «Η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα της τάξης και ασφάλειας, αυτό δεν αλλάζει».

«Οπουδήποτε γίνεται ένα αδίκημα, ή θεωρείται πως γίνεται ένα αδίκημα ενημερώνεται άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος κρίνει εάν όντως τελούνται αδικήματα ή όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όταν ενημερωνόμαστε πως για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να μεταβούμε και σε αυτόν τον χώρο όταν διαπράττονται αδικήματα», είπε στον ΣΚΑΙ και όπως σημείωσε, «η αστυνομία δεν ήταν ποτέ υπεύθυνη για τον καθαρισμό του χώρου».

Δημογλίδου: Τι απάντησε για όσους διαμαρτύρονται έξω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ερωτώμενη για το εάν κάποιος αποφασίσει να πάει στον χώρο του μνημείου και να διαμαρτυρηθεί χωρίς να υπάρχουν επεισόδια, σε ποιανού διακριτική ευχέρεια θα είναι να του ζητηθεί να φύγει ή όχι, απάντησε: «Αν δεν τελούνται αδικήματα, η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις και δεν σχηματίζεται δικογραφία.

Εάν για οποιανδήποτε λόγο επιτίθενται στους Εύζωνες, δημιουργούν προβλήματα, τότε προφανώς παρεμβαίνει η αστυνομία».



