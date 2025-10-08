Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη από το διπλό φονικό στην Φοινικούντα, βρίσκονται οι αρχές με τα οικονομικά και προσωπικά κίνητρα να αποτελούν το πιο πιθανό σενάριο.

Mέχρι στιγμής οι Αρχές γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν νέο άνδρα ο οποίος ρώτησε τον 70χρονο εάν έχει διαθέσιμο χώρο στο κάμπινγκ και εκείνος του απάντησε ότι δεν έχει. Ξαφνικά έβγαλε το όπλο, τον εκτέλεσε και εκτέλεσε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του έξω από τη ρεσεψιόν.

Φοινικούντα: Τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας θύματος

Η οικογένεια του ενός θύματος προχώρησε σε δηλώσεις μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Κοτσά, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία.

Μιλώντας σε ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η οικογένεια είναι συντετριμμένη από την απώλεια επισημαίνοντας ότι «δεν έχει την ψυχραιμία να σκεφτεί τίποτα πέρα από τη δικαίωση και την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Να γίνει σεβαστός ο πόνος της οικογένειας και να επικεντρωθούν απερίσπαστα οι Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης», συμπλήρωσε.

Όπως δήλωσε, ο ανιψιός του θύματος -και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος- έχει ζητήσει «να μην τον ενοχλήσει κανείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», τονίζοντας πως δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις ούτε έχει εξουσιοδοτήσει τον δικηγόρο του να αποκαλύψει τι έχει καταθέσει στις αρχές.

«Το μόνο που επιθυμεί είναι να τον αφήσουν να θρηνήσει τον θείο του με ηρεμία», σημείωσε ο κύριος Κατσάς.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: «Έχουμε χάσει τον ύπνο μας» - Τι λέει φίλος του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο μάρτυρας συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διάθεση με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Τα πιθανά κίνητρα

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει δύο βασικά σενάρια:

Έγκλημα τιμής, με τον δράστη να έχει προσωπικές διαφορές με το θύμα. Οικονομικό ή κληρονομικό κίνητρο, καθώς ο 68χρονος αρχιτέκτονας διέθετε μεγάλη περιουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημαντικά ευρήματα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα οποία έχουν σταλεί ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές που περισυνελέγησαν από τον χώρο του κάμπινγκ, αλλά και από το σπίτι όπου διέμεναν τα δύο θύματα.

Την περισυλλογή ανέλαβαν έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικές πηγές που μίλησαν στην ΕΡΤ αναφέρουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς. Παρ’ όλα αυτά, εκφράζουν αισιοδοξία ότι σύντομα θα εντοπιστεί ο άνθρωπος ή τα πρόσωπα πίσω από αυτή τη διπλή δολοφονία που έχει συνταράξει τη μικρή κοινωνία της Φοινικούντας.