Φοινικούντα: «Έχουμε χάσει τον ύπνο μας» - Τι λέει φίλος του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Καινούριες μαρτυρίες έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Έχει καταθέσει ο ανιψιός του 70χρονου ιδιοκτήτη καθώς ήταν παρών όταν έγινε η εκτέλεση των δύο ανδρών.

Ο ένας από τους δύο δολοφονημένους άνδρες, σύμφωνα με την μαρτυρία του ανιψιού, ήταν ένας νέος άνδρας ο οποίος ρώτησε τον 70χρονο εάν έχει διαθέσιμο χώρο στο κάμπινγκ και εκείνος του απάντησε ότι δεν έχει. Ξαφνικά έβγαλε το όπλο, τον εκτέλεσε και εκτέλεσε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του έξω από τη ρεσεψιόν.

Περισσότερο οι αστυνομικοί ψάχνουν το οικονομικό κίνητρο.

Η μαρτυρία του φίλου του ιδιοκτήτη

Φίλος του ιδιοκτήτη μίλησε στον ΑΝΤ1 λέγοντας σχετικά με το διπλό φονικό και τον 70χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τα εξής: «Τι να αντικρίσω; Μια παγωμάρα. Ο ένας άνθρωπος ήταν πεσμένος πίσω από τη ρεσεψιόν έξω και ο ιδιοκτήτης ήταν μέσα στη ρεσεψιόν. Εδώ έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Εγώ ήμουν στο σπίτι έξω, άκουσα τους πυροβολισμούς, παίρνω το αυτοκίνητο πάω, γιατί το σπίτι μου από το κάμπινγκ δεν είναι 200 μέτρα σε ευθεία, πάω εκεί πέρα, κοιτάζω εγώ, είχε μαζευτεί ο κόσμος.

Είχε γίνει μια απόπειρα πριν κάνα μήνα περίπου στο σπίτι του 70χρονου να τον χτυπήσουν. Τον τραυμάτισε στο κεφάλι με μια βολίδα, με αεροβόλο κάποιος και έκτοτε, πάλι από τρεις μέρες, τέσσερις μ, κάποιος είδε πάλι αυτόν τον τύπο και τον κυνηγούσαν ο ανιψιός του μαζί με τον άλλον τον θανόντα φίλο του με το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε 25 μέρες με ένα μήνα πριν το φονικό. Ο ιδιοκτήτης ήταν αξιοπρεπέστατος, σοβαρός επιχειρηματίας. Ήταν επιστήμονας, αρχιτέκτονας και είχε επενδύσει στη δουλειά του.