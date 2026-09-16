Διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα: Η πρόταση του εισαγγελέα για τους 5 προφυλακισμένους

Στην τελική ευθεία για τις δικαστικές αίθουσες μπαίνει η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο το φθινόπωρο του 2025 στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας υπέβαλε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, ζητώντας την παραπομπή σε δίκη των πέντε προσωρινά κρατούμενων, καθώς και την άσκηση κατηγορίας σε βάρος δύο ακόμη εμπλεκόμενων προσώπων.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025. Ένοπλος εισέβαλε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και άνοιξε πυρ. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και του φίλου και επιστάτη του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Ως μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας εμφανίστηκε αρχικά ο ανηψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος υποστήριξε ότι υπήρξε επίσης θύμα της επίθεσης. Ωστόσο, η ενδελεχής αστυνομική και ανακριτική έρευνα διεύρυνε το κάδρο, συσχετίζοντας το διπλό φονικό με προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του Κ.Τ., με κυριότερη εκείνη της 7ης Σεπτεμβρίου 2025.

Οι κατηγορίες για τους πέντε προφυλακισμένους

Η εισαγγελική πρόταση αποτυπώνει αναλυτικά τον ρόλο που διαδραμάτισε καθένας από τους πέντε βασικούς κατηγορούμενους:

Χ.Τ. (Φερόμενος ως φυσικός αυτουργός): Προτείνεται η παραπομπή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για απόπειρα ανθρωποκτονίας στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ι.-Σ.Μ. (Συνεργός): Προτείνεται να δικαστεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου, καθώς και για συνέργεια σε δύο ξεχωριστές απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο.

Ε.-Δ.Τ. (Ανηψιός του ιδιοκτήτη): Αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο ως ηθικός αυτουργός τόσο στις δύο ανθρωποκτονίες όσο και στις προγενέστερες απόπειρες κατά του θείου του.

Γ.Μ. (Επιχειρηματίας): Στενός φίλος του ανηψιού, για τον οποίο επίσης προτείνεται παραπομπή για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό και στις απόπειρες.

Ε.-Κ.: Προτείνεται η παραπομπή του για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται να παρείχε συνδρομή στην προετοιμασία, την εκτέλεση και τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, η Εισαγγελέας ζητεί τη διατήρηση της προσωρινής κράτησης και για τους πέντε, ενώ εισηγείται να κριθεί απαράδεκτη η δήλωση παράστασης κατηγορίας που είχε υποβάλει ο ανηψιός (Ε.-Δ.Τ.) πριν από τη σύλληψή του.

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Ο ρόλος των δύο μη προφυλακισμένων

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο πρόσωπα (Ε.Κ. και Κ.Τ.), τα οποία δεν κρατούνται. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, η Εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή τους στο ακροατήριο με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, διότι φέρονται να συνέδραμαν στις μετακινήσεις των εμπλεκομένων μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Το «παζλ» των αποδεικτικών στοιχείων

Για τη σύνταξη της 86σέλιδης πρότασης αξιοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πλέγμα αποδεικτικών μέσων. Η ανακριτική έρευνα βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, παρά τις αντιφάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Καθώς και την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, στίγματα κινητών τηλεφώνων και ενεργοποιήσεις κεφαιών.

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Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφή διαδρομών (Αθήνα – Καλαμάτα – Φοινικούντα) και ιατροδικαστικές εκθέσεις και βαλλιστικά ευρήματα.

Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας, το οποίο θα εκδώσει το σχετικό βούλευμα για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων. Εφόσον η υπόθεση οδηγηθεί στο ακροατήριο, η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί στα δικαστήρια της Σπάρτης.