Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την σύντροφό του και τον γιο της, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και μόλις ξύπνησε τους αντίκρισε νεκρούς μέσα στο σπίτι.

Όσα ανέφερε ο δικηγόρος του 65χρονου για την προφυλάκισή του

Η δικηγόρος του φερόμενου ως δράστη, Μαρία Ιατροπούλου ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «παρέδωσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα και «απάντησε σε ακόμα περισσότερες σελίδες ερωτήσεων καλύπτοντας κάθε πιθανή και απίθανη ερώτηση» και πως «κρίθηκε προφυλακιστέος καθώς ο φάκελος της υπόθεσης είναι ελλιπέστατος και είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων διάφορων εξετάσεων τοξικολογικών, βαλλιστικών, της πυρίτιδας».

Επιπλέον, ανέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα»: «Έχουμε ζητήσει με αίτησή μας να ανοίξουν τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές για να ξέρουμε ποιες είναι οι συνομιλίες, αλλά και τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κομμάτι της απολογίας, αλλά ευελπιστούμε ότι τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων, αλλά και του φερόμενου ως δράστη. Ο πελάτης μου συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές».

Παράλληλα, η δικηγόρος σημείωσε: «Έχει δοθεί σχεδιάγραμμα της κατοικίας και έχουν προσδιοριστεί ακριβώς οι θέσεις που βρισκόταν ο φερόμενος ως δράστης, αλλά και οι θέσεις των θυμάτων. Ενημερωτικά σας λέω ότι μεσολαβεί ανάμεσα στο δωμάτιο του συμβάντος και στον τόπο που βρισκόταν αυτός, μεσολαβούν τουλάχιστον 3 χώροι με 3 τεράστιους τοίχους. Το σπίτι ξεπερνάει τα 85 τετραγωνικά».

Ακόμα, η κ. Ιατροπούλου επισήμανε ότι στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχει κίνητρο και «δεν μπορούμε να δικάσουμε έναν άνθρωπο με την εσχάτη των ποινών με τέτοιο ειδεχθές αδίκημα χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα των στοιχείων που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ενοχή του. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι το πρώτο πράγμα που υπερασπιζόμαστε.

Η δικογραφία που εξετάσαμε δεν έχει κανένα σοβαρό στοιχείο μέσα που να δείχνει ενοχή του πελάτη μου. Θα περιμένουμε το διάστημα που πρέπει για να προσλάβουμε την προσωρινή κράτηση».

Η δικηγόρος ανέφερε ακόμα ότι ο πελάτης της μιλώντας για την οικογένειά του ήταν συγκινημένος και μιλούσε σε πρώτο πρόσωπο και σε χρόνο ενεστώτα. Όταν μιλούσε για τη Μαρία ήταν πραγματικά πολύ προστατευτικός, όταν όμως μίλησε για τον γιο του ήταν καταρρακωμένος σαν ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του».

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, για την άγρια δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου.

Το πιθανό κίνητρο και το βίντεο-ντοκουμέντο

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας ή της εισβολής τρίτου προσώπου στο σπίτι, μια εκτίμηση που ενισχύεται και από το οπτικοακουστικό υλικό καμερών ασφαλείας της περιοχής.

Ως βασικό κίνητρο της διπλής δολοφονίας εξετάζεται η έντονη ενδοοικογενειακή τριβή. Ο 26χρονος Ολύμπιος σχεδίαζε να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, προκειμένου να τη φροντίσει λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Η πρόθεση αυτή φαίνεται πως έβρισκε σθεναρή και έντονη αντίσταση από την πλευρά του 65χρονου Ιταλού.

Βαρύ πένθος στο Λόγγο για το «τελευταίο αντίο»

Σε μικρή απόσταση από τα δικαστήρια, η τοπική κοινωνία του Λόγγου Αιγιάλειας βίωσε σήμερα στιγμές ανείπωτης οδύνης. Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να αποχαιρετήσουν τη Μαρία και τον Ολύμπιο.

Το διπλό έγκλημα έχει συγκλονίσει την περιοχή, με την κοινότητα να παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις.