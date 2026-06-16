Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το σπίτι θα «δείξει» τον ένοχο - Νέα κατάθεση από τον μάρτυρα-κλειδί

Συνεχίζεται η έρευνα όσον αφορά στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με τον 65χρονο προφυλακισθέντα να μην παρεκκλίνει από την έως ώρα γραμμή του. Στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες έχουν μπει οι παρεμβάσεις που φέρεται να έγιναν στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει πάλι ο βασικός μάρτυρας, ο φίλος του Ιταλού τον οποίο κάλεσε στο σπίτι. Το άτομο αυτό θεωρείται «κλειδί» στις εξελίξεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, αναμένονται και οι αναλύσεις στα κατασχεθέντα πειστήρια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο 65χρονος παραμένει προφυλακισμένος, μετά την απολογία του, στην οποία επέμεινε ότι ο ίδιος κοιμόταν την ώρα του συμβάντος και υποστήριξε πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Μάλιστα, κατά την κρατική τηλεόραση ανέφερε πως η 54χρονη υπέφερε από ψυχολογικά προβλήματα.

Ωστόσο, ο τόπος της δολοφονίας είναι αυτός που θα δείξει, τελικώς, τον ένοχο.

Η αστυνομία, από την έως τώρα έρευνα, κρίνεται πως η σκηνή του εγκλήματος είχε παρεμβάσεις από τρίτο άτομο. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως κάποιος είχε καθαρίσει για να κρύψει στοιχεία.

Η μαρτυρία του φίλου του 65χρονου για τα όσα είδε στον χώρο, όταν έφτασε, κρίνεται ως εξαιρετικής σημασίας καθώς μπορεί να θυμηθεί λεπτομέρειες που θα λύσουν την υπόθεση.