Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας καθώς σήμερα, Τετάρτη (10/12) εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον ανηψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλοςτου από την Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις των δύο ατομών έγιναν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το φονικό από την ανακρίτρια, ενώ αναζητείται και τρίτο άτομο.

Πριν από λίγο καιρό η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει έρευνα σε καταστήματα στην Αθήνα, τα οποία ανήκουν στον επιχειρηματία που κρατείτε από τις αρχές.

Πρόκειται για μια καφετέρια στο Κολωνάκι και ένα κατάστημα στην περιοχή του Συντάγματος, στα οποία μετά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ και στη συνέχεια στάλθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Το διπλό φονικό έλαβε χώρα το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου 2025, όταν ένα άτομο λίγο μετά τις οχτώ το βράδυ μπήκε στο κάμπινγκ και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και τον 60χρονο επιστάτη, που συνεργαζόταν πολλά χρόνια με τον ιδιοκτήτη. Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι λίτωσε από πυροβολισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες,στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχε βρεθεί κάλυκας.

Στη συνέχεια, μετά από συνεχείς έρευνες των αρχών, συνελήφθησαν δύο 22χρονοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πείσουν το δικαστήριο και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι δύο κατηγορούμενοι στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου αναφορικά με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη το μοιραίο βράδυ.