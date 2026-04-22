Δολοφονία 43χρονης στο Ηράκλειο: Με αγροτικό μεταφέρθηκε η σορός της λόγω του δύσβατου σημείου

Παγωμένη παρακολουθεί η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης την τραγική κατάληξη της εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη, που βρέθηκε σήμερα (22/04) νεκρή, μέσα σε όχημα, σε ερημικό σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η 43χρονη βρέθηκε νεκρή με τραύμα από πυροβόλο όπλο, και κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν βρέθηκε το όπλο στο σημείο, κάτι που αποκλείει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημά της είναι σε έναν επαρχιακό δρόμο. Είναι ενδεικτικό ότι η νεκροφόρα δεν μπορούσε να μπει σε αυτό το μονοπάτι και η σορός μεταφέρθηκε με μεγάλο αγροτικό.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια νέα γυναικοκτονία με δράστη τον 40χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε και εντοπίστηκε νεκρός μια ημέρα νωρίτερα.

