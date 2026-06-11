Βαρύτατες πονικές διώξεις ασκήθηκαν στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας, στην Κρήτη.

Λίγο πριν τις 14:00 οι τρεις κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενός τους, βρέθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα. Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού σε βάρος του 32χρονου γιου και του 59χρονου εργαζόμενου της οικογενειακής κτηνοτροφικής μονάδας, με καταγωγή από τη Λοχριά.

Την ίδια ώρα, σε βάρος του 57χρονου πατέρα ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα φάση στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσαρά και ειδικότερα την κοινωνία του Απεσωκαρίου, η οποία εδώ και μήνες αναζητά απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας.

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου σε περιοχή έξω από το Απεσωκάρι. Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα, ωστόσο η πορεία των ερευνών και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Παρά τη μάχη που έδωσε επί εβδομάδες στο νοσοκομείο, ο 49χρονος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Από συλλογή στοιχείων αλλά και μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι αρχές οδηγήθηκαν στους τρεις κατηγορούμενους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στη Βαγιωνιά. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες, αποθήκες, μάντρες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση Δασκαλάκη.