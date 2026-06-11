Δολοφονία Δασκαλάκη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες - Φορτισμένο το κλίμα έξω από τα δικαστήρια

Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας. Πρόκειται για έναν πατέρα, τον γιο του και έναν εργαζόμενό τους.

Οι τρεις άνδρες θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μεσαρά.

Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του θύματος αλλά και των κατηγορουμένων, με το κλίμα να μυρίζει μπαρούτι.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου, έξω από το Απεσωκάρι, και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ατύχημα, ωστόσο φάνηκε ότι είχε δεχθεί χτυπήματα και η έρευνα οδήγησε την αστυνομία στη σύλληψη ενός 57χρονου, του 32χρονου γιου του και ενός 59χρονου εργαζομένου σε κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν κυρίως τον ρόλο του 32χρονου και του 59χρονου στην επίθεση, ενώ ο 57χρονος πατέρας ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία ή συνέργεια.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι, μαγκούρες και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Να σημειωθεί πως οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Δασκαλάκη αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.