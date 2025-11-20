Δολοφονία Λάλα: Στη φυλακή οι τέσσερις κατηγορούμενοι - Δήλωσαν πως δεν έχουν σχέση

Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στις αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, οι τέσσερις απολογήθηκαν στον 1ο ανακριτή ναρκωτικών, αρνούμενοι ότι έχουν σχέση με την δολοφονία του 42χρονου.

«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία .. Ψάξτε αλλού τους δράστες», φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ο 37χρονος κατηγορούμενος που φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην δολοφονία του Λάλα, καθώς και σε άλλη εγκληματική ενέργεια στην Αθήνα, που προηγήθηκε της εκτέλεσης του 42χρονου.

Στο κατηγορητήριο σε βάρος των τεσσάρων, περιλαμβάνονται αδικήματα για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, διακίνηση αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες κατηγορίες πλημμεληματικού βαθμού.

Η δολοφονία του Λάλα έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα. Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν το θύμα, το οποίο δέχθηκε ομοβροντία πυρών, από δύο όπλα,την στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Από φωτογραφικά καρέ από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, «έπιασαν» στο Ανθρωποκτονιών τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Τόσο στη μαφιόζικη εκτέλεση στο Λιβάδι του Παρνασσού, όσο και σε αυτήν που είχε δεχθεί ένας 34χρονος οπαδός του Ολυμπιακού τον περασμένο Σεπτέμβριο στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί οι κινήσεις των κακοποιών. Στις πρώτες εικόνες, διακρίνεται ο ένας δράστης να οδηγεί μία μηχανή και ο συνεργός του ένα μαύρο πολυτελές όχημα, πριν κάνουν αυτό το χτύπημα στο Παγκράτι με θύμα τον 34χρονο οπαδό του Ολυμπιακού και πρώην υπάλληλο του Γιάννη Λάλα και στενό του φίλο.

Όπως διαπιστώθηκε, το μαύρο όχημα είχε μισθωθεί εδώ και ένα χρόνο από μια εταιρεία leasing στο όνομα επιχειρηματία και είναι άγνωστο ακόμη, πώς είχε φτάσει στα χέρια των δραστών, των εκτελεστών.

Το καμένο τζιπ των εκτελεστών | ΙΝΤΙΜΕ

Δολοφονία Λάλα | INTIME

Στις δεύτερες φωτογραφίες έχει καταγραφεί η πορεία του κλεμμένου κόκκινου SUV στο οποίο επέβαιναν οι δύο εκτελεστές της Αράχωβας και το οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Έχει καταγραφεί την ώρα που φεύγει από την περιοχή του Γκύζη, όπου διαμένει ο ένας από τους δύο βασικούς δράστες και κατευθύνεται στο Λιβάδι του Παρνασσού. Υπενθυμίζεται ότι το μαύρο πολυτελές όχημα μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να τα εντοπίσουν. Tο κλεμμένο μπορντό SUV, το οποίο χρησιμοποίησαν την ημέρα της εκτέλεσης στο Λιβάδι του Παρνασσού, λίγη ώρα αργότερα, μετά τη δολοφονία, βρέθηκε καμένο σε περιοχή κοντά στην Αράχωβα.