Δολοφονία Λάλα: Τα οχήματα των εκτελεστών καταγράφησαν από τις κάμερες - Μισθωμένο από leasing σε όνομα επιχειρηματία

Από φωτογραφικά καρέ από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, «έπιασαν» στο Ανθρωποκτονιών τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Τόσο στη μαφιόζικη εκτέλεση στο Λιβάδι του Παρνασσού, όσο και σε αυτήν που είχε δεχθεί ένας 34χρονος οπαδός του Ολυμπιακού τον περασμένο Σεπτέμβριο στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί οι κινήσεις των κακοποιών. Στις πρώτες εικόνες, διακρίνεται ο ένας δράστης να οδηγεί μία μηχανή και ο συνεργός του ένα μαύρο πολυτελές όχημα, πριν κάνουν αυτό το χτύπημα στο Παγκράτι με θύμα τον 34χρονο οπαδό του Ολυμπιακού και πρώην υπάλληλο του Γιάννη Λάλα και στενό του φίλο.

Όπως διαπιστώθηκε, το μαύρο όχημα είχε μισθωθεί εδώ και ένα χρόνο από μια εταιρεία leasing στο όνομα επιχειρηματία και είναι άγνωστο ακόμη, πώς είχε φτάσει στα χέρια των δραστών, των εκτελεστών.

Στις δεύτερες φωτογραφίες έχει καταγραφεί η πορεία του κλεμμένου κόκκινου SUV στο οποίο επέβαιναν οι δύο εκτελεστές της Αράχωβας και το οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Έχει καταγραφεί την ώρα που φεύγει από την περιοχή του Γκύζη, όπου διαμένει ο ένας από τους δύο βασικούς δράστες και κατευθύνεται στο Λιβάδι του Παρνασσού. Υπενθυμίζεται ότι το μαύρο πολυτελές όχημα μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να τα εντοπίσουν. Tο κλεμμένο μπορντό SUV, το οποίο χρησιμοποίησαν την ημέρα της εκτέλεσης στο Λιβάδι του Παρνασσού, λίγη ώρα αργότερα, μετά τη δολοφονία, βρέθηκε καμένο σε περιοχή κοντά στην Αράχωβα.



