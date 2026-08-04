Δολοφονία στη Σύρο: Προφυλάκιση για τον 41χρονο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο, αφού οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου.

Το δικαστικό όργανο αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Αυτό θα συμβεί τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσουν όλες οι πτυχές της σύνθετης υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το cyclades24, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να «δέσουν» τοι κατηγορητήριο, ώστε να μην υπάρχουν κενά για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Δολοφονία στη Σύρο: Το σκεπτικό του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, ζητώντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.

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Ο 41χρονος παρέμεινε για λίγα 24ωρα υπό περιορισμό στο σπίτι του, όπου το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε το κατώφλι του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι νεωτέρας.

Αναμένονται παράλληλα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τη σορό της 42χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, μιας και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο πόρισμα των αρχών, για το εάν το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ ο 41χρονη βρισκόταν σε άμυνα ή αν επιτέθηκε στο θύμα με πρόθεση να την χτυπήσει.

Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική μεταχείριση του δράστη. Επί του παρόντος, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.