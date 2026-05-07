Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Βίντεο από το τραγικό δυστύχημα που «όπλισε» το χέρι του δράστη

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο του 2023 στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, που συνδέεται με τη δολοφονία του 21χρονου οδηγού, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Το σχετικό υλικό δημοσίευσε το cretalive.gr.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε το cretalive.gr, από τη νύχτα του δυστυχήματος στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές πριν από τη σφοδρή σύγκρουση που σημάδεψε δύο οικογένειες και οδήγησε, τρία χρόνια αργότερα, στη δολοφονία του οδηγού από τον πατέρα του νεαρού που έχασε τη ζωή του.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος Γιώργος, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18χρονος Νικήστρατος. Το όχημα φαίνεται να κινείται στην παραλιακή λεωφόρο, πριν εκτραπεί της πορείας του και προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 17χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε για 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, όπου τελικά κατέληξε. Στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο Νικήστρατος, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, η πρώτη του ερώτηση αφορούσε τον φίλο του, τον Γιώργο. Ο 21χρονος φέρεται να επιθυμούσε να εκδικαστεί η υπόθεση, πιστεύοντας πως ο πατέρας του Γιώργου θα καταλάβαινε τελικά ότι δεν έφερε ευθύνη για το δυστύχημα.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε τραγική τροπή, καταλήγοντας στη δολοφονία του 21χρονου.

Αμμουδάρα: Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγος του κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, ενώ ο άτυχος 21χρονος κατευθύνονταν προς Γαζί. Ξαφνικά ο 54χρονος αλλάζει κατεύθυνση και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο του 21χρονου. Και τα δυο οχήματα ακινητοποιούνται.

Από κάμερες ασφαλείας το θύμα καταγράφεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αντιλαμβανόμενος ότι κινδυνεύει και προσπαθεί να κλωτσήσει τον 54χρονο για να τον αποφύγει και να γλιτώσει.

Μεταφέρεται ακόμη ότι, μέσα στον πανικό του, το θύμα κινήθηκε σε κατεύθυνση εντός του οπτικού πεδίου του 54χρονου πατέρα, στην προσπάθειά του - όπως εκτιμάται - να βρει καταφύγιο σε παρακείμενη κατοικία, όπου και υπήρχε ανοιχτή αυλόπορτα.

Ο 54χρονος τότε τον πυροβολεί έξι φορές. Ο άτυχος νέος πέφτει στο έδαφος κι έπειτα ο 54χρονος άρχισε να κλωτσά το σώμα του.