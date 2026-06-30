Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Αθώοι οι 3 για υπόθαλψη - Νέα έρευνα για τον φίλο του δράστη

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε αθώους τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ειδικότερα, ο φίλος του δράστη της δολοφονίας και δύο νεαρές κοπέλες απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της υπόθαλψης του δράστη.

Μεταξύ αυτών είναι και η σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, η οποία, στο παρελθόν, διατηρούσε σχέση και με το θύμα.

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Ωστόσο, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να διαβιβαστεί η δικογραφία του φίλου του δράστη στην εισαγγελία για νέα έρευνα. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν πρέπει να δικαστεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σημειώνεται πως η εισαγγελέας ήταν κόλαφος στην αγόρευσή του, λέγοντας πως δεν το χωράει ανθρώπινος νους ότι κάποιος βρίσκεται μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό και δεν βοηθάει το θύμα.

Ο νεαρός, σημειώνεται, επιμένει πως δεν είχε γνώση των προθέσεων του φίλου του, που σκότωσε τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο.