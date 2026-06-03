Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η εισαγγελέας ζητάει να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια

Η εισαγγελέας της Έδρας για την δολοφονία του 27χρονου αγοριού στον Άγιο Δημήτριο, πρότεινε την απαλλαγή των τριών κατηγορουμένων από το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απλής συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον 20χρονο φίλο του δράστη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 20χρονος δράστης, ο οποίος δολοφόνησε τον 27χρονο, μαχαιρώνοντάς τον θανάσιμα, έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η εισαγγελέας περιέγραψε τον πρώτο κατηγορούμενο ως πρόσωπο που βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του δράστη, πριν και μετά την επίθεση.

«Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στον δράστη, παρέχοντας συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Δεν χωρά στη λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι».

Ωστόσο, ως προς το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ούτε για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο ούτε για τις δύο νεαρές συγκατηγορούμενές του. «Το αδίκημα της υπόθαλψης πρέπει να συνδέεται με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εδώ δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση όσο και να ψάξουμε», τόνισε.

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Για τις δύο κατηγορούμενες σημείωσε ότι η στάση τους μπορεί να γεννά ηθικά ερωτήματα, όχι όμως ποινική ευθύνη για το συγκεκριμένο αδίκημα. «Θεωρώ ιδιαίτερα θλιβερό τόσο νέα παιδιά να αφήσουν ένα νέο παιδί και να μην ενημερώσουν τις αρχές και τους γονείς. Παρόλα αυτά θεώρησαν σωστό να καθίσουν μαζί με τον δράστη. Δεν θα έπρεπε να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Είναι μια επιλογή υπέρ του δράστη και όχι υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά αυτό δεν αφορά τον νόμο», ανέφερε.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Τι υποστήριξε ο 20χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 20χρονος φίλος του δράστη υποστήριξε ότι βρέθηκε στο πάρκο έπειτα από τηλεφώνημα του συγκατηγορουμένου του και ότι παρακολούθησε την επίθεση από μεγάλη απόσταση. «Δέχθηκα ένα τηλέφωνο για να πιούμε μπύρες. Είδα ότι μπήκε το αδικοχαμένο παιδί, ο Θ. Είχα απόσταση μεγάλη, σίγουρα 150 μέτρα.

Εκείνη την ώρα είδα τον Κ. να βγάζει το μαχαίρι και να τραυματίζει τον Θ. Έτρεξα να τους προλάβω αλλά πριν τον φτάσω έβγαλε το μαχαίρι. Ο Θ. έτρεξε προς την είσοδο. Μου φώναξε “πάμε να φύγουμε” και έτρεξα κι εγώ», είπε.

Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε γιατί απομακρύνθηκε από το σημείο, απάντησε: «Αγχώθηκα. Είδα το μαχαίρι και αγχώθηκα για τη ζωή μου. Το είχε πάνω του το μαχαίρι. Στο αυτοκίνητο σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία αλλά με είχε καταβάλει ο φόβος γιατί ήξερε πού μένω. Σε παλιότερους τσακωμούς μας ήταν οξύθυμος χαρακτήρας. Είχε και αίμα πάνω στο χέρι του».

Αναφερόμενος στις ώρες που ακολούθησαν, όταν βρέθηκαν σε Airbnb στον Πειραιά, περιέγραψε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Η εικόνα που είδα μπροστά μου έπαιζε συνεχώς στο μυαλό μου. Το πρωί αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ήμουν χαμένος στη σκέψη μου, δεν καταλάβαινα. Ήμουν σοκαρισμένος. Φοβόμουν», είπε ο κατηγορούμενος για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας για την υπόθεση στον Άγιο Δημήτριο.