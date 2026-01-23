Πρωινός καυγάς Παγώνη και Καλλιακμάνη: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;»

Έντονη αντιπαράθεση είχαν η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Καλλιακμάνης κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας σε εκπομπή στην οποία σχολιαζόταν το θέμα των ζημιών στην περιοχή της Γλυφάδας από την κακοκαιρία.

Η αναφορά του επίτιμου προέδρου της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ν/α Αττικής περί «ευθύνης της πολιτείας» προκάλεσε την αντίδραση της κα Παγώνη, αντιπρόεδρου της ΟΕΝΓΕ και μέλους της ΕΙΝΑΠ.

«Αν η πολιτεία αποζημίωνε σωστά τους πολίτες, θα ήταν πιο εύκολο να εγκαταλείψουν το βιός τους» είπε ο κ. Καλλιακμάνης, με τη συνομιλήτριά του να διερωτάται: «Δηλαδή, θέλουμε να πούμε σήμερα, ότι φταίει η πολιτεία γιατί κάποιος βγήκε από το σπίτι του; αυτό λέει» - η αναφορά είχε να κάνει με την 56χρονη που έχασε τη ζωή της στην περιοχή.

Από εκεί και πέρα, η ένταση κορυφώθηκε και οδηγήθηκαν σε προσωπικές επιθέσεις.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Καλλιακμάνης: Η πολιτεία δεν φταίει; Αν σου κάψει ένας το σπίτι; Αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις, ένας φτωχός; δεν φταίει η πολιτεία;

Παγώνη: Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση;

Καλλιακμάνης: Εσύ έκανες προσωπική επίθεση. Ποια πολιτεία δεν φταίει;

Παγώνη: Επειδή εσένα ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν θα μπω σε προσωπική συζήτηση. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις όταν βγαίνεις. Αρκετά

Καλλιακμάνης: Δεν το καταλαβαίνω καν αυτό

Παγώνη: Σώπα που δεν το καλοκαταλαβαίνεις

Καλλιακμάνης: Όταν δεν αποζημιώνει τον φτωχό κόσμο, δεν φταίει η πολιτεία;

Παγώνη: Εγώ δεν είπα αυτό, δεν καταλαβαίνεις καν τι λέω.

Τελικώς, επενέβη η παρουσιάστρια της εκπομπής, Ανθή Βούλγαρη, που ζήτησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.