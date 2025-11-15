Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα

Κρίσιμες ώρες ζει η οικογένεια του 22χρονου Μάκη, ο οποίος υπέστη πνιγμό ενώ έτρωγε μπέργκερ σε κατάστημα ταχείας εστίασης στη Μεταμόρφωση, όπου είχε πάει με την παρέα του. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένα challenge, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Όπως αναφέρουν φίλοι του 22χρονου στο Star, ο Μάκης βρισκόταν στο τραπέζι τρώγοντας, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα να φράξει η τραχεία του. Ο πατέρας του τόνισε πως το περιστατικό δε σχετίζεται με κάποιο διαδικτυακό challenge και πρόκειται για έναν τραγικό πνιγμό.

Μάκης | Star

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16, το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και κατέβαλε προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία του Μάκη. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον 22χρονο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Λίγες ημέρες πριν είχε επιστρέψει από σεζόν στην Κω

Ο Μάκης, που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε μόλις γυρίσει από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω.

Είχε έρθει στην Αθήνα για να δει τους φίλους του πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον περίμεναν οι γονείς του—οι οποίοι τελικά, μετά το τραγικό συμβάν, κατέβηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα.

Η κατάσταση του 22χρονου παραμένει κρίσιμη, με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν ότι θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.