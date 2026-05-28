Δυναμικό το «παρών» στην πορεία για τα Προσφυγικά: «Όχι στην εκκένωση»

Δυναμικό ήταν το «πααρών» στην πορεία για το ζήτημα των Προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, η οποία έλαβε χώρα, το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) στο κέντρο της Αθήνας, με αφετηρία την πλατεία στο Μοναστηράκι.

Οι συμμετέχοντες κινήθηκαν προς την πλατεία Ομονοίας και άλλους κεντρικούς δρόμους της πόλης, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne και τονίζοντας πως όλοι οι συναρμόδιοι φορείς τους «καταδικάζουν σε θάναταο».

Η κινητοποίηση, σύμφωνα με το Orange Press Agency, διοργανώθηκε μετά από κάλεσμα της Συνέλευσης Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.). Αφορμή για τη διαμαρτυρία αποτέλεσε η γνωστοποίηση της απόφασης για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α., η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, δρομολογεί την εκκένωση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Συνέλευση των Προσφυγικών ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας παράλληλα σε πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε ότι «ο Νόμος είναι πάνω από κάθε άποψη». Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η στάση αυτή επιβαρύνει τη θέση των δύο απεργών πείνας —με τον έναν εξ αυτών να βρίσκεται σε κινητοποίηση από τις 5 Φεβρουαρίου— καθώς και των μελών της κοινότητας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Παράλληλα, στο κείμενο του καλέσματός τους, οι διοργανωτές συνδέουν την επιχείρηση εκκένωσης των κτιρίων με μια σειρά από ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, όπως η διαχείριση των δημόσιων αγαθών, η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια και η καταστολή. Από την πλευρά τους, τα μέλη της συλλογικότητας δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις δράσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι «ο αγώνας αυτός θα πάει μέχρι τέλους».