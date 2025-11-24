«Έφυγα από την πόλη μου για να το πάρω»: Τρικαλινός ήρθε στην Αθήνα για να πάρει πρώτος το βιβλίο Τσίπρα

Η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται από σήμερα στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Ο πρώτος πολίτης που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο, φανέρωσε την αγωνία του για την ανάγνωση του, ενώ αποκάλυψε πως ταξίδεψε αποκλειστικά για αυτό. «Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα… να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά. «Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς στο σημείο.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής στο Orange Press Agency εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα».