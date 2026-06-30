Εικόνες καταστροφής στα Πετράλωνα: Άνοιξε ο δρόμος μπροστά από τα συντρίμμια

Εικόνες απόλυτης καταστροφής έρχονται στο φως στην οδό Αλκμήνης, στα Κάτω Πετράλωνα, όπου νωρίτερα την Τρίτη κατέρρευσε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων.

Λίγα λεπτά μετά τις 19:00, ο δρόμος άνοιξε ξανά, και φανερώθηκαν οι ζημιές και στα διπλανά κτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως μεταδίδει βίντεο του Orange Press Agency, είναι η εισόδος της πολυκατοικίας στα αριστερά του κτίσματος που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, η εισόδος της οποίας έχει κατακλυστεί από συντρίμμια.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια, με τις τελευταίες πληροφορίες να καταλήγουν πως ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης.

Ταυτόχρονα, μέχρι στιγμής, οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει σκυλί στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Στις έρευνες συνδράμει και ειδικό drone του δήμου Αθηναίων, ενώ τη «σκυτάλη» σταδιακά θα πάρουν οι μηχανικοί της Περιφέρειας Αττικής που, μεταξύ άλλων, θα ελέγξουν και τα γύρω κτίρια αλλά και θα εξετάσουν τα αίτια της κατάρρευσης.