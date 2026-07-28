Έκρηξη στα Εξαμίλια: Οι κατηγορίες που αναμένεται να αποδοθούν στους τρεις συλληφθέντες

Το κατώφλι του Εισαγγελέα, περνούν σήμερα (28/7) οι τρεις συλληφθέντες για τη πυργκαγιά σε εργοστάσιο ξιδιού στα Εξαμίλια, στην Κόρινθο, η οποία στέρησε τη ζωή 67χρονου εγαζόμενου.

Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Οι κατηγορίες που αναμένεται να αποδοθούν στους κατηγορουμένους, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια, η παράβαση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, τη Δευτέρα η κατάθεσή των κατηγορουμένων ήταν πολύωρη. Την ίδια στιγμή, από τη στιγμή της έκρηξης και μετά η Πυροσβεστική διενεργεί έρευνες στο σημείο. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από το πόρισμα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

Δεν φαινόταν ως εργαζόμενος ο 67χρονος που έχασε τη ζωή του

Ο 67χρονος εργαζόμενος, που έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και έχασε τη ζωή του, φέρεται να δούλευε περιστασιακά στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορινθίας Κώστας Κατεμής δήλωσε ότι «δεν φαίνεται ως εργαζόμενος της επιχείρησης».

Εξαμίλια: Η στιγμή της έκρηξης και οι μαρτυρίες των κατοίκων

Βίντεο από κάμερες αφαλείας, απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο ξιδιού, με ένα μανιτάρι φωτιάς να αναδύεται ένα λεπτό πριν από τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας 27/7.

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Κάτοικοι των Εξαμιλίων κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και του Λουτράκι.

«Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία περιείχε 13 τόνους ξίδι», δήλωσε μάρτυρας. Και συνέχισε, αναφορικά με τον ήχο από την έκρηξη: «Μας έχουν ειδοποιήσει και από τα Λουτρά της Ελένης, από την περιοχή Βραχατίου, ότι ακούστηκε μέχρι εκεί».



