Έκρηξη στα Εξαμίλια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες – Ζήτημα ο βαθμός εμπλοκής τους

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της για τη φονική έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (28/7) ενώ οι έρευνες στο εργοστάσιο από τις αρμόδιες αρχές είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπλοκής τους στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το dikastiko, η γραμμή της υπεράσπισής τους είναι ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Κομβική η πραγματογνωμοσύνη

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει η ΕΡΤ από εσωτερική κάμερα παρακείμενης επιχείρησης, ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος της ισχυρής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξυδιού.

Από το ωστικό κύμα, αντικείμενα και θραύσματα εκτοξεύτηκαν στον αέρα από την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πυκνός καπνός «έπνιξε» τις εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης να χάσει τη ζωή του. Παράλληλα, ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφός του.

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Το χρονικό της τραγωδίας

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 της Δευτέρας, προκαλώντας πυρκαγιά που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο.

Οι κάτοικοι των Εξαμιλίων άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια είδαν ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού και φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό, ώστε έγινε αισθητό ακόμη και σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, με κατοίκους στην Κόρινθο και το Λουτράκι να αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ όσοι βρίσκονταν σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου περιέγραψαν τη δόνηση σαν μικρό σεισμό.