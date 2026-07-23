Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) διακομίστηκε ο τραυματίας μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Λιβάδια Χανίων στην Κρήτη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Διοικητή Γιώργο Μπέα, ο άνδρας διασωληνώθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι, όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η έκρηξη και ο χώρος τυλίχθηκε από φλόγες. 'Αμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 18:30 οπότε και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.
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Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε δρουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων απεγκλωβίστηκε από πολίτες τραυματίας εγκαυματίας άνδρας ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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