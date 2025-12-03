Έκτακτη μοτοπορεία των ταξί προς τη Βουλή: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο

Έκτακτη μοτοπορεία προς τη Βουλή πραγματοποιούν αυτή την ώρα τα ταξί.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προκληθεί ένταση στο υπουργείο Μεταφορών.

Στους δρόμους του κέντρου επικρατεί κυκλοφοριακό χάος λόγω των νέων ρυθμίσεων της Τροχαίας για την πομπή των ταξί.

Ταξί: Δεύτερη μέρα απεργίας

Συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί σε όλη την επικράτεια, όσο οι οδηγοί είχαν κατασκηνώσει το πρωί της Τετάρτης (03/12) έξω από το υπουργείο Μεταφορών, επιμένοντας στα αιτήματά τους και ζητώντας συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας απεργοί μαζεύτηκαν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα συγκέντρωση στον σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» από οδηγούς ταξί, οι οποίοι στη συνέχεια αναχώρησαν για τα Μάλγαρα, μαζί με παραγωγούς λαϊκών αγορών, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους αγρότες.