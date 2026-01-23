Συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Αττική, με άμεσο αντικείμενο την αποκατάσταση των καταστροφών.

Όπως ενημερώνει η ΕΡΤ, την επομένη της θεομηνίας, οι κάτοικοι ακόμα φτυαρίζουν λάσπες από τις περιουσίες τους, ενώ το δημαρχείο Βάρης φιλοξενεί από τις 15.00 τη σύσκεψη των αρμοδίων Γλυφάδας, Βούλας, Μαραθώνα και Ωρωπού για τη διαχείριση των ζημιών.

Προτεραιότητα ο ορισμός ενός σφιχτού χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα προβλέπει αποζημιώσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις που είδαν το βιός τους να θάβεται στις πλημμύρες.

Πλημμύρες στην Αττική: Τα στάδια των έργων

Σε δεύτερο χρόνο, θα εξεταστούν οι ζημιές που έχουν υποστεί τα έργα υποδομής, θα αναζητηθεί χρηματοδότηση και θα πέσουν στο τραπέζι οι τρόποι αποκατάστασης των δικτύων και των κτισμάτων.

Ακόμα και τώρα, δύο 24ωρα μετά την παρέλευση της κακοκαιρίας, στη Βάρη το τοπίο μοιάζει ακόμα «βομβαρδισμένο», με τα συνεργεία των δήμων να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον φόρτο.

Γλυφάδα: Το σημείο «μηδέν» για τις πλημμύρες

Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, ο τόπος όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η φονική πλημμύρα στη Γλυφάδα εντοπίζεται στο τέλος της οδού Μετσόβου, ένα κομβικό σημείο όπου τόνοι νερού που κατέβαιναν από τον Υμηττό, βρήκαν δίοδο προς την πόλη της Άνω Γλυφάδας.

Ο υδάτινος όγκος, γεμάτος με λάσπη, πέτρες και άλλα φερτά υλικά, σχημάτισε έναν χείμμαρο στην οδό Μετσόβου και κατρακύλησε προς τον αστικό ιστό, προκαλώντας τις γνωστές εικόνες.

Ήταν μάλιστα τόσο μαζικός, ώστε διάνοιξε περαιτέρω τις όχθες των ρεμάτων, ενώ έφτασε σε τέτοιο βάθος ώστε έβγαλε στην επιφάνεια υπόγεια καλώδια της ΔΕΗ.

Το σημερινό πρωινό (23/1) η κατάσταση έχει ξεκινήσει να βελτιώνεται σταδιακά, καθώς τα συνεργεία του δήμου έχουν σημειώσει πρόοδο στην απομάκρυνση των υλικών.