Έλενα Τοπαλίδου: Αναβλήθηκε η δίκη της - Η έξοδος της ηθοποιού από την Ευελπίδων

Για την προσεχή Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αναβλήθηκε η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agemcy, η ηθοποιός βγήκε με περιπολικό από την Ευελπίδων και αφέθηκε ελεύθερη.

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Υπενθυμίζεται πως η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια συνελήφθη στην οδό Πατησίων, καθώς σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν 0,7mg/l, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Τι δήλωσε η Έλενα Τοπαλίδου μετά τη σύλληψή της

Μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Πέμπτης (5/6), η Έλενα Τοπαλίδου προχώρησε σε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σχετικά με το περιστατικό ανέφρε ότι «κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες.

Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις.

Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου».