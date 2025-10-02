Συνελήφθη Ρώσος TikToker επειδή έκανε σεξ με Ταϊλανδή πάνω σε καρότσα αγροτικού εν κινήσει

Σάλος έχει προκληθεί με το άσεμνο βίντεο Ρώσου TikToker, στο οποίο απεικονίζεται, ο ίδιος και μία Ταϊλανδή, να κάνουν σεξ στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου, την ώρα μάλιστα που αυτό έτρεχε με ταχύτητα, στους δρόμους του Πουκέτ.

Το διάρκειας 15 δευτερολέπτων βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok έγινε viral, ωστόσο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και ενεργοποίησε τις Αρχές.

Διαβάστε ακόμα: Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»

Και τα τρία μέλη του βίντεο έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα του Πουκέτ. Μιλάμε για τον 23χρονο Ρώσο TikToker Γκεόργκι, την 42χρονη γυναίκα από την Ταϋλάνδη και την Ρωσίδα που οδηγούσε το αγροτικό.

Ο 23χρονος Ρώσος, σύμφωνα με το laotiantimes, συνελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου, την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Βιετνάμ. Οι Αρχές της επαρχίας του Πουκέτ απήγγειλαν στον Γκεόργκι κατηγορίες για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο και για παραβίαση του Νόμου περί Εγκλημάτων Υπολογιστών λόγω ανάρτησης του βίντεο στο διαδίκτυο.

Η βίζα του ανακλήθηκε, προστέθηκε σε «μαύρη λίστα» που απαγορεύει την επανείσοδο στη χώρα και θα απελαθεί μόλις ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.Ο ίδιος, αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο φορούσαν εσώρουχα και πως η πράξη ήταν σκηνοθετημένη αποκλειστικά για διαδικτυακό περιεχόμενο.

Διαβάστε ακόμα: Παντρεμένη σιαμαία απαντά στην ερώτηση που της κάνουν όλοι: «Τι γίνεται στο σεξ;»

Η 42χρονη Ταϊλανδή γυναίκα παραδέχτηκε ότι γνώρισε τον Γκεόργκι σε τοπικό μπαρ όπου εργάζεται και ότι δέχτηκε 1.000 μπατ (περίπου 31 δολάρια ΗΠΑ) για να εμφανιστεί σε δύο βίντεο. Οι εισαγγελικές αρχές την κατηγόρησαν για προσβολή της δημοσίας αιδούς, ενώ η υπόθεσή της θα εκδικαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Πουκέτ.

Η οδηγός του αγροτικού, η 59χρονη Ρωσίδα Ντίνα, δέχτηκε επίσης ανάκληση της βίζας της, μπήκε σε μαύρη λίστα και θα απελαθεί μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών.

@onestopcentre24 🇹🇭🚨 Phuket Viral Scandal! Seorang lelaki Rusia ditahan selepas video aksi lucah di belakang pikap di Phuket tular. 👉 Ditangkap di Lapangan Terbang Suvarnabhumi ketika cuba lari 👉 Wanita Thai mengaku dibayar RM130 (1,000 baht) 👉 Pemandu pikap juga berdepan tuduhan ⚖️ Hukuman: penjara hingga 1 tahun atau denda 20,000 baht! credit. mynews ♬ original sound - Berita Viral



