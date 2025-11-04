ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος ορίστηκε προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος

Το Υπερταμείο, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ τον Μάριο Τέμπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.

Παραίτηση Σκλήκα: Η πίεση από τους βουλευτές της ΝΔ

Η παραίτηση ήρθε έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Σε τηλεδιάσκεψη διάρκειας τεσσάρων ωρών, περισσότεροι από σαράντα βουλευτές ζήτησαν την ανάκληση του σχεδίου, ενώ η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έθεσε ανοιχτά θέμα παραίτησης.

Παράλληλα, περίπου τριάντα βουλευτές επισκέφθηκαν σε έξαλλη κατάσταση το γραφείο του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επισήμως, κυβερνητικά στελέχη απέδωσαν τις αντιδράσεις σε «λανθασμένους επικοινωνιακούς χειρισμούς» της διοίκησης, ωστόσο η παραίτηση Σκλήκα θεωρήθηκε αναπόφευκτη.