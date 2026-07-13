«Έμεινε δύο λεπτά με το μισό σώμα έξω»: Ανατριχιάζει η μαρτυρία της συζύγου για το εφιαλτικό ταξίδι της Ryanair

Στιγμές απόλυτου τρόμου βίωσαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair, όταν μια ξαφνική βλάβη μετέτρεψε το ταξίδι τους σε εφιάλτη. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, 40 λεπτά μετά την απογείωση, ένα παράθυρο θρυμματίστηκε, με αποτέλεσμα η ισχυρή αποσυμπίεσέ να «ρουφήξει» κυριολεκτικά στο κενό έναν 61χρονο Σέρβο επιβάτη.

Ο άτυχος Λιούμπισα βρέθηκε να κρέμεται με το μισό του σώμα εκτός αεροσκάφους, με τους συνεπιβάτες του να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν. Η σύζυγός του, Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές, καταγγέλλοντας παράλληλα την απουσία βοήθειας από το πλήρωμα:

«Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο και ευτυχώς φορούσε ζώνη, η οποία του έσωσε τη ζωή».

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά».

«Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω».

«Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και μέχρι τώρα, από την εταιρία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό».

Στο Νοσοκομείο ο 61χρονος

Ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκαύματα από την τριβή, αντιμετωπίζοντας έντονο μετατραυματικό στρες. Η σύζυγός του συμπληρώνει:

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε».

