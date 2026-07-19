Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Προθεσμία στον πυροσβέστη και τον κοινοτάρχη που έκαιγαν περιουσίες αγροτών

Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του τελευταίου. που φέρεται να δρούσαν ως τοπική «καμόρα», για τις υποθέσεις εμπρησμού στη Μεσσηνία.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους καταλογίζονται και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, αναφέρει το dikastiko.

Μεσσηνία: Απειλούσαν, έκαιγαν περιουσίες, «τσιμπούσαν» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές.

Διαβάστε ακόμα: Κυψέλη: Τα σενάρια για τη σορό της γυναίκας σε βαλίτσα - Κάμερες και φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο

Οι τρεις κατηγορούνται για επτά εμπρησμούς από πρόθεση που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων τρεις σε δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους.

Όσοι δεν συμμορφώνονταν, σύμφωνα με τις Αρχές, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρησμών, αλλά και καταστροφών ή κλοπών αγροτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού φερόμενα δρούσαν και λυμαινόμενοι εκτάσεις άλλων αγροτών, για να τις δηλώνουν ως δικές τους.