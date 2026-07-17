Κυψέλη: Ο Λέκκας συστήνει ψυχραιμία για τις ρωγμές - «Οι φθορές δεν απειλούν τη στατικότητα των κτιρίων»

Να κατευνάσει τις ανησυχίες έσπευσε ο Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, για τις ρωγμές που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, για τις οποίες «ενοχοποιούνται» από κατοίκους οι τοπικές εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δείχνουν πρόβλημα που να αφορά τη στατική επάρκεια των κτιρίων, αν και υπογράμμισε πως το φαινόμενο χρειάζεται στενή και διαρκή παρακολούθηση.

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε αρχικά ότι οι ρωγμές που εμφανίστηκαν δεν σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες του υπεδάφους και τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Το προβληματικό υπέδαφος κάτω από την Κυψέλη

Όπως εξήγησε ο Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο εμφανίστηκε μετά το περιστατικό κατά το οποίο σημειώθηκε έξοδος υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι πιέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάνοιξη της σήραγγας προκάλεσαν μετακινήσεις υλικών, τα οποία οδηγήθηκαν προς την επιφάνεια.

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Ο κ. Λέκκας σημείωσε παράλληλα ότι «από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες».

Όπως ανέφερε, στην περιοχή της Κυψέλης κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις με την πάροδο του χρόνου και παρουσιάζει ευαισθησία σε φαινόμενα συμπίεσης και καθίζησης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας χαρακτηρίζεται από την παρουσία παλαιών κοιτών ποταμών, στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του υπεδάφους και μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο σε αντίστοιχα τεχνικά έργα.

Λέκκας για Κυψέλη: «Οι φθορές δεν απειλούν τα κτίρια»

Σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στις πολυκατοικίες, ο καθηγητής τόνισε ότι πρόκειται κυρίως για αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και για μικρές, τριχοειδείς ρωγμές.

«Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Όπως εξήγησε, οι αρμοί ανάμεσα στις οικοδομές έχουν κατασκευαστεί ακριβώς για να μπορούν να απορροφούν μικρές μετακινήσεις και παραμορφώσεις, ενώ με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι φθορές που έχουν εντοπιστεί δεν χαρακτηρίζονται κρίσιμες.

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση, καθώς σε τέτοιου είδους έργα είναι σημαντικό να παρακολουθείται όχι μόνο η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και η πιθανή εξέλιξη των φαινομένων.

«Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά χρειάζεται στενή επιτήρηση της εξέλιξής του», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και εργαλεία».