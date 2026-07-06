Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Σφίγγει ο κλοιός για τους δράστες - Τα στοιχεία που θα «μιλήσουν»

Πιο κοντά από ποτέ στην ταυτοποίηση των δραστών της φονικής εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, με την ΕΚΑΜ να δουλεύει «υπερωρίες».

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που ανέλαβε τις έρευνες, επεξεργάζεται εξονυχιστικά μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να εντοπιστούν αδιάσειστες αποδείξεις για τη Δικαιοσύνη, κατά την ΕΡΤ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό.

Θεσσαλονίκη: Πού στρέφεται το «μικροσκόπιο»

Αναλύεται ειδικότερα το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να συνδεθούν οι κινήσεις των δραστών και από τις προηγούμενες ημέρες. Όλα αυτά μαζί με τις καταθέσεις μαρτύρων συμπληρώνουν το παζλ των ερευνών.

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι υπάρχουν τρεις δράστες κι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε τέταρτος, ή ακόμα περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο, που συμμετείχαν είτε στον σχεδιασμό είτε στην πραγματοποίηση αυτών των επιθέσων.

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Οι δράστες φαίνεται πως προσέγγισαν πεζοί στα τελευταία μέτρα τις πολυκατοικίες - στόχους και είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις.

Γίνεται παράλληλα προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν έγιναν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, ενώ από την ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η δεύτερη και μοιραία έκρηξη στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, προήλθε από καύσιμο οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Η οικογένεια της κ. Νέστορα σήμερα θα αποφασίσει για την ημερομηνία της κηδείας της Βάγιας Νέστορα.