Εναέρια πλάνα από τη φωτιά στη Βιολάντα: Ανυπολόγιστες οι ζημιές στη μπισκοτοβιομηχανία

Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φονική έκρηξη και η φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, αποτυπώνουν τα πλάνα που κατέγραψε το drone του Orange Press Agency.



Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν το κεντρικό κτίριο στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας να έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, με την πτέρυγα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.





Αν και οι μεγάλες φλόγες έχουν πλέον υποχωρήσει, η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Βιολάντα: Το χρονικό της καταστροφής

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν προσεκτικά, καθώς ο μεγάλος όγκος εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν αποθηκευμένα στο εργοστάσιο συντηρεί το θερμικό φορτίο και απαιτεί πλήρη εκκαθάριση για την ασφάλεια των διασωστών.

Το συμβάν, που έχει λάβει τραγικές διαστάσεις, ξεκίνησε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που επεκτάθηκε ταχύτατα. Στο «σημείο μηδέν» της έκρηξης βρίσκονταν εκείνη την ώρα πέντε γυναίκες εργαζόμενες.



Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, καθώς έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί, ενώ αγνοούνται ακόμη δύο γυναίκες. Παράλληλα, πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.