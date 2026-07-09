«Ένιωθα παραγκωνισμένος» - Σοκάρουν οι εικόνες μετά τη φωτιά στο Σισμανόγλειο

Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωτιάς εντός του Σεισμανόγλειου Νοσοκομείου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η Παθολογική Κλινική και να χάσει μια γυναίκα τη ζωή της από ανακοπή.

Νωρίτερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε πως ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον 1ο όροφο τα ξημερώματα της Πέμπτης, 8 Ιουλίου, δηλώνοντας μετάνοια για την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, καθώς είναι καπνιστής.

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Η σύλληψη του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εντοπίστηκε. Φαίνεται να είχε μεταβεί εκεί μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών που ακολούθησε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Ο 76χρονος φέρεται να προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να περάσει το κατώφλι του αύριο. Παράλληλα, η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Παράλληλα, εικόνες που έρχονται στο φως από το νοσοκομείο μετά τη φωτιά είναι αποκαρδιωτικές και καταγράφουν τη μεγάλη καταστροφή που έχει προκληθεί στην Παθολογική Κλινική.

Τι συνέβη στο Σισμανόγλειο

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό, δε μπορούσες να δεις τίποτα, έφυγα με τον ορό μου» σημείωσε ένας από τους ασθενείς του νοσοκομείου.

Στο νοσηλευτικό ίδρυμα, την ώρα της φωτιάς, έχασε τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα από ανακοπή.

Ο γιος της, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ενημέρωσε πως πέθανε σε άλλο σημείο του νοσοκομείου, αλλά αναμένει την έρευνα για να δει εάν ο θάνατός της σχετίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την πυρκαγιά.



Ο θάλαμος 8 της Παθολογικής Κλινικής κάηκε ολοσχερώς ενώ μάχη έδωσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα, για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που μετέβη στο σημείο προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως η φωτιά ξεκίνησε από τον στρώμα ενός ασθενούς και έκανε λόγο για «εγκληματική ενέργεια» που θα μπορούσε να στοιχίσει πολλές ζωές.

«Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία 0 74χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά, τρόμαξε και έφυγε» είπε ο ίδιος.

«Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, από αυτή την ατυχία – προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας – που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε ούτε οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό.

«Πρακτικά ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» σημείωσε, σε άλλο σημείο.