Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες σε δρόμους και τελωνεία: Πώς διαμορφώνονται οι κινητοποιήσεις

Εκ νέου έκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Παιονίας και στα δύο ρεύματα το απόγευμα της Τρίτης (2/12).

Το τελωνείο είχε αποκλειστεί ξανά νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι για περίπου τρεις ώρες. Οι αγρότες άφηναν ελεύθερη την κυκλοφορία μόνο στα φορτηγά που κατευθύνονταν προς τη Βόρεια Μακεδονία και μετέφεραν ελληνικά αγροτικά προϊόντα για εξαγωγές.

Οι βασικές οδικές αρτηρίες βορά – νότου, η εθνική οδός και ο Ε-65 είναι κλειστοί για τρίτη μέρα, ενώ αγρότες απέκλεισαν νωρίτερα και τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων στον Έβρο.

Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι καθώς βρέθηκαν μπροστά από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας έριξαν γάλα, αλλά και μπάρας με άχυρο και ζωοτροφές, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αμέλεια της κυβέρνησης ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Πάνω από τρία μπλόκα στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Την ίδια στιγμή, τα μπλόκα των αγροτών όλο και αυξάνονται σε δρόμους και τελωνεία, με πάνω από 1.000 τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα στον νευραλγικό οδικό άξονα.

Νέα τρακτέρ θα ενισχύσουν το μπλόκο της Θεσσαλίας από διάφορα μέρη της Λάρισας με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, στο μπλόκο των Μαλγάρων έχουν παραταχθεί πάνω από 200 τρακτέρ ενώ στον Ε65 Καλαμπάκας- Αθηνών, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1.500 τρακτέρ. Και τα δύο ρεύματα παραμένουν κλειστά, με την κυκλοφορία να γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Διόδια Μαλγάρων: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα οι αγρότες

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν διακόψει καθολικά την κυκλοφορία της ΠΑΘΕ στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων.

Από χθες είχαν αποκλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα ενώ γύρω στις 18:30 της Τρίτης (2/12) προχώρησαν στον αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα διόδια των Μαλγάρων.

Σκοπεύουν να κρατήσουν κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες και στη συνέχεια να ανοίξουν ξανά την κυκλοφορία.

Ενίσχυση από τρακτέρ και στον κόμβο Νίκαιας

Στη Νίκαια Λάρισας έχουν συγκεντρωθεί άλλα 300 τρακτέρ, καθώς και 150 μηχανήματα κτηνοτρόφων.

Στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης βρίσκονται συνολικά γύρω στα 1.500 τρακτέρ.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται ενόψει της νέας συνέλευσης προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματά των μαζικών κινητοποιήσεων.