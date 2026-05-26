«Έντονη σύγκρουση στις κερκίδες των VIP»: Στη Daily Mail το επεισόδιο Μαρινάκη - Δημητριάδη

Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει η ένταση ανάμεσα στον επιχειρηματία Ευάγγελο Μαρινάκη και τον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς το επεισόδιο μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του τελικού της Euroleague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έγινε αντικείμενο εκτενούς αναφοράς από τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Το δημοσίευμα εστιάζει στο οπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, περιγράφοντας λεπτομερώς τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων και κάνοντας λόγο για μια «έντονη σύγκρουση» στις κερκίδες των VIP.

Οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ της Daily Mail

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το βρετανικό μέσο, το βίντεο καταγράφει την κάθοδο του Ευάγγελου Μαρινάκη από τα σκαλιά των VIP, την προσέγγιση προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τη σύντομη λεκτική επαφή που είχαν πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε σωματική συμπλοκή.

Σχετικά με την εξέλιξη της έντασης, γίνεται αναφορά σε εκατέρωθεν χτυπήματα, καθώς και στην άμεση παρέμβαση των προσωπικών ασφαλειών και των παρευρισκόμενων για τον διαχωρισμό των δύο ανδρών, ενώ επισημαίνεται και η παρουσία του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστα Καραπαπά.

Όσον αφορά τις υλικές ζημιές και τους τραυματισμούς, το ρεπορτάζ καταγράφει ότι το πουκάμισο του Ευάγγελου Μαρινάκη σκίστηκε μερικώς, ενώ προσθέτει ότι ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε αργότερα με μώλωπα κοντά στο δεξί του μάτι.

Το πολιτικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο

Η Daily Mail δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το συμβάν, αλλά επιχειρεί να δώσει στο βρετανικό κοινό το ευρύτερο πλαίσιο της αναμέτρησης. Αποδίδει τη συμπλοκή σε βαθύτερες αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτικών και αθλητικών παρατάξεων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα προχωρά σε μια αναδρομή στο προφίλ των δύο προσώπων. Για τον Ευάγγελο Μαρινάκη, σημειώνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στη ναυτιλία, τα media και το ποδόσφαιρο, ενώ υπενθυμίζει παλαιότερες δικαστικές υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί και για τις οποίες έχει αθωωθεί.

Για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το άρθρο αναφέρει την ιδιότητά του ως ανιψιού του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς και την παραίτησή του από τη θέση του συμβούλου το 2022, στον απόηχο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.