Επεισόδιο σε πτήση Ηράκλειο - Παρίσι: 46χρονη προκάλεσε χαμό και συνελήφθη

Επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε πτήση στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μία 46χρονη Γαλλίδα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το cretalive, το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (26/07), στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, λίγο πριν από την απογείωση της πτήσης με προορισμό το Παρίσι.
Η επιβάτισσα επέδειξε επιθετική και απρεπή συμπεριφορά τόσο απέναντι σε επιβάτες όσο και προς το προσωπικό της πτήσης.
Το πλήρωμα ενημέρωση την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη της 46χρονης.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία.
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