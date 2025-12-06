Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πορείες μνήμης – Κλειστοί σταθμοί Μετρό υπό ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ.

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2008 η Αθήνα βυθίστηκε σε σοκ. Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας πυροβόλησε και σκότωσε τον 15χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια, σε μια στιγμή που έμελλε να αλλάξει για πάντα τη σχέση της κοινωνίας με την αστυνομία και να πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα οργής.

Οι επόμενες ημέρες σημαδεύτηκαν από εκτεταμένες ταραχές, καταστροφές και συγκρούσεις, με τη νεολαία να βγαίνει στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη.

Δεκαεπτά χρόνια μετά, η μνήμη του Αλέξη παραμένει ζωντανή. Σήμερα, πολίτες, μαθητές και φοιτητές αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο μνημείο της οδού Μεσολογγίου, ενώ οι εκδηλώσεις μνήμης συνοδεύονται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Κλειστοί σταθμοί Μετρό

Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις στο δίκτυο του Μετρό για την αποφυγή συνωστισμού και πιθανών επεισοδίων.

Ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός από τις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11 και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 3 το μεσημέρι, προτού ξανακλείσει στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί του Μετρό διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση, με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Σταδιακές διακοπές πραγματοποιούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή των εκδηλώσεων, ενώ έχουν σχεδιαστεί μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Πορείες και Συγκεντρώσεις

Η επέτειος συνοδεύεται από δύο βασικές συγκεντρώσεις:

12:00 το μεσημέρι : Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώνονται στα Προπύλαια.

21:00 το βράδυ: Η καθιερωμένη πορεία στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου ο Αλέξης έπεσε νεκρός.

Η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, με χιλιάδες άνδρες να έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της Αθήνας για την αποτροπή επεισοδίων.

Παράλληλα, οργανώσεις και συλλογικότητες καλούν σε ειρηνικές εκδηλώσεις μνήμης, τονίζοντας ότι η δολοφονία του Γρηγορόπουλου παραμένει ένα ανοιχτό τραύμα για την ελληνική κοινωνία.