Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, με την πορτοκαλί προειδοποίηση να παραμένει.

Συγκεκριμένα, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (7/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10/11)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11/11)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Προβλήματα από την κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χ'ωρα από την Κυριακή, προκάλεσε προβλήματα σε διάφορες περιοχές, με τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό.

Λόγω της κακοκαιρίας, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα, Δευτέρα 10/11, στη Μεγαλόπολη, με απόφαση του δημάρχου, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πλημμύρισαν υπόγεια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκινητόδρομος του Μορέα πλημμύρισε από την κακοκαιρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της δυτικής Ελλάδας προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές.