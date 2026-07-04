Θεσσαλονίκη: Χαρτογραφούνται μια προς μια οι κινήσεις των δραστών - Τα νέα στοιχεία που συμπληρώνουν το παζλ

Το ενδιαφέρον των Αχών συνεχίζει να μονοπωλεί η υπόθεση εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με την Αντιτρομοκρατική να συλλέγει με αμείωτο ρυθμό βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Η έρευνα έχει επεκταθεί σε παράλληλους δρόμους, καθώς πλέον οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν μία προς μια τις κινήσεις των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων.

Φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχει προκύψει για μια ύποπτη μηχανή μικρού κυβισμού, πάνω στην οποία επέβαιναν δύο άτομα κοντά στα δύο πρώτα σπίτια των στελεχών τη ΝΔ, δεν επιβεβαιώνεται μετά την αρχική εξέταση του οπτικού υλικού ότι συνδέεται με τους εμπρησμούς.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των δραστών. Μεχρις στιγμής θεωρείται ότι συμμετείχαν τουλάχιστον τρία ίσως και τέσσερα άτομα, όμως αναμένεται και η εξέταση νέων βίντεο από την Αντιτρομοκρατική.

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Από εκεί και πέρα αναμένονται άμεσα οι άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπήρχε ύποπτη δραστηριότητα που θα συνδεθεί με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Αναφορικά με τα λιγοστά ευρήματα από τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ο αρχικός έλεγχος για γενετικό υλικό και αποτυπώματα είναι αρνητικός.

Τα σενάρια για τους εμπρησμούς που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που έχει αναλάβει την υπόθεση, εκτιμά πως οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις και χρησιμοποίησαν μοτοσυκλέτα για τις μετακινήσεις τους, ολοκληρώνοντας το έργο τους μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.

Παράλληλα, διερευνάται αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που ευθύνεται για την τραγωδία σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, όπου από την ανάφλεξη έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

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Η τραγική διάσταση της υπόθεσης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η σοβαρότητα της κατάστασης είναι ακραία. Όπως εξήγησε, η έκρηξη σε αυτοκίνητο προκάλεσε δευτερογενή ανάφλεξη καυσίμων, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί ταχύτατα στο κτίριο. Η κα Δημογλίδου τόνισε πως τέτοιες ενέργειες, ακόμη και με «απλής μορφής» μηχανισμούς, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους.

Είναι ενδεικτικό πως οι Αρχές δεν αναμένουν ανάληψη ευθύνης, δεδομένου του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Αν και μέρος των πειστηρίων υπέστη φθορές κατά την κατάσβεση, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν αισιόδοξα ότι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα οδηγήσουν σύντομα στην ταυτοποίηση των δραστών.