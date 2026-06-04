Επίθεση στον Λυκαβηττό: «Έπεσα σε γκρεμό για να σωθώ» - Λεπτό προς λεπτό ο εφιάλτης της 22χρονης

Ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον «θηρευτή» που επιτέθηκε σε 22χρονη στον Λυκαβηττό, η κοπέλα μιλά στο MEGA, εξιστορώντας τον εφιάλτη που έζησε, και περιγράφοντας τον δράστη.

Όλα ξεκίνησαν στις 21.20 το βράδυ της βράδυ της Κυριακής (31/5), καθώς η 22χρονη επιστρέφει από την εργασία της κατηφορίζοντας τον λόφο προς τη στάση του λεωφορείου, μιλώντας στο κινητό με τον σύντροφό της, όταν την προσεγγίζει ο δράστης.

Ο εφιάλτης στον Λυκαβηττό

Η ίδια αναφέρει: «Μιλούσα με το αγόρι μου, δεν περίμενα ότι θα κάνει κάποια κίνηση. Αλλά αυτός, δεν τον ένοιαξε ούτε αυτό. Είχα φτάσει στα δύο τελευταία σκαλιά και άκουσα γρήγορα βήματα.

Και επειδή ξέρω ότι εκεί τρέχουν άνθρωποι γενικά, απλά πήγα λίγο πιο δίπλα. Την ώρα που κοίταξα προς τα πάνω, είδα τον άνθρωπο και απλά ήρθε και με αγκάλιασε στα πλάγια και με πήγε στην άκρη.

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Εκείνη τη στιγμή τον έσπρωξα και εγώ. Μετά έπεσα κάτω γιατί πήγα να φύγω. Σηκώθηκα γρήγορα αφού έπεσα, και ξαναήρθε προς τα επάνω μου, τον έσπρωξα. Αυτός ήταν γύρω στο 1,65 - 1,70, μελαμψός. Φορούσε μπλούζα μπεζ προς χακί, μαύρο παντελόνι.

Δεν ήξερα από πού να φύγω, γιατί δεν μπορούσα να πάω από τις σκάλες. Είδα μπροστά μου, δεν ήταν ακριβώς γκρεμός, ήταν τρία μέτρα περίπου. Ουσιαστικά έπεσα από εκεί.

Βγήκα στον δρόμο και προσπαθούσα να σταματήσω αμάξια. Είδα ένα ταξί, μπήκα γρήγορα μέσα. Είπα στον κύριο "Βοήθεια, πιάστε τον, αυτός είναι¨. Βγήκε εκείνος έξω, του φώναξε και αυτά.

Αυτός, όταν εγώ βγήκα στον δρόμο και άρχισα να τρέχω, ήταν ακόμα από πίσω μου».