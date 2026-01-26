Εργοστάσιο της Βιολάντα: «Σεβασμός και στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» μετά την τραγωδία στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας επισημαίνει ότι κύριο μέλημά της είναι η στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» που προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά και την ολική καταστροφή του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε πολύνεκρη τραγωδία.

Εξιτήριο πήραν οι έξι τραυματίες

Εξιτήριο πήραν περίπου στις 10 το πρωί οι έξι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

«Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης.

Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.