Έρχεται το «ισχυρότερο Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ»: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό στην Ελλάδα

Βρισκόμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και ήδη πρωτοφανείς θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν μάλιστα, για την έλευση του φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Συγκερκιμένα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, με βάση την ενημέρωση από το ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, προειδοποιεί για «Super El Nino». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι:

τους επόμενους μήνες είναι σχεδόν βέβαιη η κλιματική αναστάτωση σε πολλές περιοχές του Ν. Ημισφαιρίου της Γης και

κατά πάσα πιθανότητα η μέση θερμοκρασία του πλανήτη στη διάρκεια του 2026 θα είναι υψηλή.

Οι επιστήμονες και ο ΟΗΕ μάλιστα, τονίζουν ότι ενδέχεται να είναι και το πιο ισχυρό «Ελ Νίνιο» που έχει καταγραφεί.

Υπενθυμίζεται ότι, το «Ελ Νίνιο» (Εl Nino), είναι το ωκεάνιο φαινόμενο κατά το οποίο τα κεντρικά και ανατολικά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στον Ισημερινό είναι θερμότερα σε σχέση με άλλες περιοχές.

Ελ Νίνιο: Τι ισχύει για την Ελλάδα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, η περιοχή μας εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στη χώρα.

Η μεγαλύτερη ένταση ( 6 μποφόρ) εντοπίζεται στο Α. Αιγαίο, τις ανατολικότερες των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (την Τρίτη), η αστάθεια το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα συνεχιστεί και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη 10/6, οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για την εκδήλωση απογευματινών όμβρων και καταιγίδων κατά τόπους στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της κεντροδυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Την Πέμπτη 11/6, η απογευματινή αστάθεια θα εξασθενήσει, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.