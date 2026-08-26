Ιός του Δυτικού Νείλου: Εντατικοί ψεκασμοί σε Αρτέμιδα και Κηφισιά - Στο «μάτι του κυκλώνα» η Αττική

Πολυάριθμα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ευρεία είναι πλέον στην Ελλάδα η διασπορά του ιού, καθώς επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε τουλάχιστον δύο ακόμη δήμους της Αττικής κατά την ΕΡΤ.

Ιός Δυτικού Νείλου: Εκτεταμένοι ψεκασμοί σε Αρτέμιδα για περιορισμό

Στην Αρτέμιδα συνεχίζονται οι δράσεις για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς η Αττική καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένους ψεκασμούς για την καταπολέμηση των προνυμφών, με τη συμμετοχή γεωλόγων και γεωπόνων που επιβλέπουν τις εργασίες και πραγματοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

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Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται στάσιμα νερά και υγρότοποι, όπου ευνοείται η αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Ο ΕΟΔΥ εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εντομοαπωθητικών και σητών, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Ιός Δυτικού Νείλου: Ο επιπολασμός του ανά την Ελλάδα

Στην Κηφισιά, αμέσως μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμαιοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο όπου καταγράφηκε το κρούσμα.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται προληπτικές παρεμβάσεις σε πάρκα, λιμνάζοντα νερά και σιντριβάνια, ενώ έγιναν εργασίες σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη φορά και στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Όπως αναφέρθηκε, έχουν πραγματοποιηθεί 12 κύκλοι εφαρμογών, σε περίπου 2.400 σημεία.

Στην Κρήτη ο ιός έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος, με ένα εισαγόμενο κρούσμα. Πρόκειται για 75χρονο άνδρα με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι λιγότερο από το 1% όσων μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρή νόσηση. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, ο κίνδυνος απώλειας ζωής υπολογίζεται στο 10%-15%.

Για τους περισσότερους ανθρώπους η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας επιπλοκές όπως αναπνευστική ανεπάρκεια και αιμοδυναμική αστάθεια, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες για ηλικιωμένους ασθενείς.

Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί έως το τέλος Αυγούστου, ενώ η κυκλοφορία του ιού εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.