Έτοιμοι οι αγρότες για Χριστούγεννα στα μπλόκα: Σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις με ανοιχτά διόδια

Επιμένοντας στα αιτήματά τους, οι αγρότες παραμένουν για ακόμη μία μέρα στα μπλόκα που έχουν στηθεί στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία, παρά τη νέα πρόσκληση σε διάλογο, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός επεσήμανε ότι τα μπλόκα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο.

Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι έχουν την πρόθεση να διευκολύνουν τους πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν ενόψει Χριστουγέννων, ανοίγοντας τα διόδια. Βέβαια, όπως επεσήμαναν αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι μαζικές κινητοποιήσεις, οι οποίες μάλιστα θα λάβουν και άλλες μορφές.

Αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πραγματοποίησαν χθες Σάββατο κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο να αναδειχθούν τα αιτήματά τους αλλά και να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια των εορτών.

Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Μπλόκο Νίκαιας: «Δεν προσερχόμαστε για διάλογο»

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι ενώ διένειμαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους στους οδηγούς που περνούσαν. Η πλειονότητα των ταξιδιωτών περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν: «δεν προσερχόμαστε για διάλογο» καθώς θεωρούν όσα ειπώθηκαν «γενικότητες». Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά ζητούν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Το μεσημέρι της Κυριακής, στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες πρόκειται να πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Για σήμερα δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα υπάρχει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Από την Τρίτη, το πιθανότερο είναι να αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Χθες, Σάββατο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, όπως η επιστροφή εξαιρούμενων ποσών, η καταβολή εκκρεμών ενισχύσεων, η κατάργηση συγκεκριμένων κωδικών ακινήτων για μικρές εκτάσεις, και άλλες αποζημιώσεις. Παρά ταύτα, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις ανεπαρκείς και τον διάλογο προσχηματικό, επιμένοντας στη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Διαβάστε επίσης: Οι αγρότες δίνουν πάσο για διόδια σε όλη την Ελλάδα: Σε ποιους σταθμούς έχουν «στρατοπεδεύσει»

Την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου εκεί θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία να προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφίας της έρευνας και της ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Οργάνωση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα μετακινηθούν προς την άκρη του δρόμου και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Διαβάστε επίσης: Ανοιχτά διόδια και δωρεάν κολατσιό στο Μακρυχώρι: Οι αγρότες «κέρασαν» το ταξίδι στους οδηγούς

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Προγραμματισμός για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι πρόκειται να παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία μπορούν να κυκλοφορήσουν κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πολίτες είναι υποστηρικτικοί προς τους αγρότες και οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.